Neige en Ile-de-France : la N118 fermée ce mardi dès 15h00

Île-de-France, France

L'Ile-de-France se prépare à affronter un très sérieux épisode neigeux, en raison de l'arrivée de la dépression "Gabriel" qui va traverser la France d'Ouest en Est. Ce mardi matin, tous les départements franciliens ont été placés en vigilance orange neige et verglas, jusqu'à mercredi matin au moins. Dix à quinze centimètres de neige sont attendus en région parisienne.

Les dernières prévisions de Météo France prévoient des chutes de neige dès la fin de l'après-midi (18h00), soit "nettement pus tôt qu'initialement anticipé" explique la préfecture de police dans un communiqué. Les autorités ont donc décidé d'avancer les interdictions de circulation.

La RN 118 fermée à partir de 15h00

La N118 sera ainsi interdite à tous les véhicules à partir de 15h00. Initialement prévue à 22h00, la fermeture de cet axe qui traverse les Yvelines et les Hauts-de-Seine a été avancée au milieu de l'après-midi.

Par ailleurs la circulation des poids de plus de 7,5 tonnes sera interdite sur le réseau structurant de la région à partir de 19h00 mardi (et non plus 21h00).

⚠️ ❄️#NeigeVerglas en #IDF - anticipation des mesures : ⚠️Interdiction de circulation sur la RN118 le mardi 29 janvier à partir de 15h. ⛔️🚗🚚🏍️ ⚠️Interdiction de circulation des poids-lourds de +7.5 tonnes sur les axes structurants à partir de 19h. ⛔️🚚 https://t.co/XObe4YXgb9pic.twitter.com/7wesXSY3Nw — Préfecture de police (@prefpolice) January 29, 2019

En Essonne, un arrêté préfectoral interdit la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sur la nationale 20 à partir de 21h00.

Partir plus tôt mardi soir et éviter de prendre la route mercredi

Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, appelle les automobilistes à "anticiper leur retour en fin d'après-midi mardi" et à "éviter de circuler dès le début de soirée mardi ainsi que mercredi matin". Dans un communiqué, la ministre précise que 7 500 agents des routes sont mobilisés sur le réseau national. Mais "malgré les importantes opérations de salage et de déneigement prévues, cet épisode est susceptible de provoquer d’importantes perturbations sur les réseaux routiers et dans le fonctionnement des services de transport".

La Sanef de son côté incite les utilisateurs de ses autoroutes à rentrer avant 18h00 mardi et éviter les déplacements durant la nuit de mardi à mercredi.

Les transports risquent d'être perturbés

En raison des chutes de neige et des vents violents annoncés pour mardi soir et mercredi matin, la circulation des trains risque d'être perturbée en Île-de-France prévient la SNCF. L'entreprise conseille de consulter l'information trafic sur le site transilien.com avant de se déplacer.

Météo France annonce des chutes de neige et des vents forts en Ile-de-France pour ce soir et demain. La circulation des trains risque d’être perturbée : pensez à consulter l’info trafic sur l’application SNCF ou https://t.co/Z6DxgNF0zb#anticiper#informer#sedéplacerpic.twitter.com/zeeOfimcVs — GhCOLLINET (@GhCollinet) January 29, 2019

La RATP prévient également sur son site Internet que "l'exploitation des lignes pourrait être affectée" mardi soir et mercredi matin. Elle conseille aux voyageurs de consulter la rubrique trafic du site RATP avant tout déplacement.