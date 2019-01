Neige en Ile-de-France : pas facile de se déplacer ce mercredi matin

Paris, Île-de-France, France

Comment allez-vous vous déplacer ce mercredi matin en Ile-de-France. La neige qui est tombée un peu partout cette nuit sur tous les départements ne va pas vous faciliter la tâche. Les saleuses et les racleuses ont beaucoup travaillé dans la nuit de mardi à mercredi. Si aucune coupure de route (à part la N118) n'a été signalée pour l'instant, la circulation reste délicate donc baissez votre vitesse.

Si vous vous déplacez à pied attention, les trottoirs sont glissants en particulier à Paris. Beaucoup de neige fondue dans la capitale et ça glisse. Soyez prudent.

A Paris on relève 5 centimètres dans le Parc Montsouris mais beaucoup moins dans les rues. C'est beaucoup plus dense surtout en grande couronne. Il y a un manteau de 10 centimètres de neige à Villejuif par exemple, 10 centimètres à Cergy, 8 centimètres à Bures-sur-Yvette dans l'Essonne ou encore 5 centimètres à Melun.

France Bleu Paris vous informe et vous aide. Faites jouer la solidarité. N'hésitez pas à appeler le 01 42 30 10 10.

Les transports en commun

A 06h00 à Paris les bus sont restés au garage. Aucun bus ne circule dans la capitale en ce début de matinée.

Les métros fonctionnent. Du côté des RER et des Transiliens il y a beaucoup de problèmes sur les lignes du RER C, D, E et sur les lignes H, L, N et P. Des arbres sont tombés sur les voies. Il y a aussi des pannes d'électricité. Il est donc plus prudent de se renseigner avant de se rendre à la gare.

Sur la route

La N118 est toujours fermée ce mercredi matin à 06h00.

Il n'y a pas de transports scolaires dans tous les départements de la grande couronne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.

Une douzaine d'automobilistes se sont retrouvés bloqués dans la nuit de mardi à mercredi dans le Val-d'Oise. Ils ont été pris en charge et ils ont pu dormir au chaud.

Neige et autres perturbations

Dans les Yvelines, les chutes de neige ont provoquées des coupures d'électricité.