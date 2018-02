Paris, Île-de-France, France

Vous vous posez beaucoup de questions et vous ne savez pas où vous renseigner ? France Bleu Paris vous dit comment faire.

Pour suivre l'évolution de la situation et témoigner à la radio, écoutez France Bleu Paris (107.1). Une émission spéciale fait le point sur la circulation et vous dit tout ce qui se passe en Ile-de-France paralysée par la neige.

Sur internet suivez notre direct.

Pour connaitre la météo, Météo France vous informe sur les chutes de neige. Elles se calment sur notre région cet après-midi mais elles devraient reprendre vendredi. Les températures vont baisser. Attention au verglas.

Pour circuler en voiture. Sytadin vous montre les axes embouteillés. Ça coince encore sur la N118 qui reste fermée au moins jusqu'à midi. La N12 a rouverte à 9h35, une voie reste fermée. Beaucoup de problèmes encore sur les routes secondaires.

Les transports en commun. La SNCF et la RATP (le site était en panne en début de matinée) sont mobilisées mais le trafic est perturbé sur le réseau RER, Transilien et métro. La ligne P est interrompue. Il n'y a pas de bus et pas de transports scolaires.

Regardez le dernier point de la RATP.

Si vous devez prendre un avion à Roissy ou Orly, renseignez-vous avant de prendre la route vers les aéroports.

La préfecture de police communique bien sur twitter : @prefpolice

La sécurité routière vous informe sur twitter : @RoutePlusSure