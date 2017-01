Neige en plaine et températures polaires attendues en Pays de Savoie

Elle s'est fait prier mais elle arrive ! La neige est annoncée jusque dans les plaines des pays de Savoie à partir de la soirée de vendredi. Ensuite, c'est une vague de froid qui prendra le relais avec des températures polaires.

Il y a bien eu quelques chutes jusqu'en plaine mardi, mais cette fois c'est en quantité relativement importante que la neige est attendue en Pays de Savoie. Suffisante en tout cas pour causer quelques problèmes sur les routes. Météo France annonce de cinq à quinze centimètres en plaine. Cet épisode neigeux, suivi d'une vague de froid, va débuter progressivement vendredi après midi, s'intensifier dans la soirée, et durer une bonne partie de la nuit de vendredi à samedi.

"On en a vu d'autres en Pays de Savoie". Un prévisionniste du centre Météo France de Bourg-Saint-Maurice

Au centre de Météo France à Bourg-Saint-Maurice, pas de panique pour autant. "On en a vu d'autres en Pays de Savoie" sourit un prévisionniste, qui reconnaît toutefois que les 48 prochaines heures "pourraient être parfois compliquées sur les routes". Cette première offensive hivernale va être visible et durable. En prenant de l’altitude, ce sont trente centimètres de neige qui sont prévus au col d'Evires sur l'A41, entre Annecy et Bonneville. Et jusqu'à quarante centimètres au delà de 1.500 mètres, qui vont s'ajouter aux flocons attendus dès vendredi matin, mais qui ne devraient déposer qu'une fine pellicule en plaine.

Prudence sur les routes

La prudence est donc de mise sur les routes, particulièrement de vendredi soir à samedi matin, d'autant plus qu'un refroidissement sensible pourrait favoriser la formation de sous-couches de verglas. Une période qui coïncide avec les flux habituels de l'activité de sports d'hiver. Même si ce n'est pas un gros week-end de chassé-croisé qui se profile, 32.000 véhicules sont tout de même attendus en direction des stations de ski de Tarentaise et de Maurienne, et 28.000 dans le sens des retours. La RN90 entre Albertville et Bourg-saint-Maurice et l'autoroute A43 seront donc particulièrement surveillées.

⚠️❄️🚗 Conditions #meteo : circulation difficile sur A43 Chambéry-> Italie en raison d'une perturbation neigeuse le 13/01 à partir de 8h — Préfet 73 (@Prefet73) January 12, 2017

Températures polaires la semaine prochaine

Une chose est sûre, cette neige attendue pour le début du week-end devrait tenir au sol un bon moment. Car après elle, c'est une vague de froid qui est annoncée par Météo France pour toute la semaine prochaine. Des températures entre -8 et -13 degrés sont prévues dés lundi à Chambéry, Annecy, Annemasse ou encore Thonon. En plaine, ce sont les communes des rives du Léman qui devraient être davantage confrontées à la chute du thermomètre, mais l'ensemble du territoire des Pays de Savoie sera concerné.