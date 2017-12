Neige et fort coup de vent annoncés pour dimanche

Attention ! Les conditions météorologiques vont se dégrader dimanche, avec de la neige attendu en matinée et surtout un gros coup de vent.

Après un redoux très relatif cette semaine, le mercure va replonger ce week-end en-dessous de zéro. Samedi, il fera beau donc aucune neige attendue mais avec l'arrivée d'une perturbation dans la nuit de samedi à dimanche, les flocons devraient tomber dimanche dans la matinée. Le sud de la région devrait être le plus impacté, mais l'épisode s'annonce moins intense qu'il y a huit jours.

De la neige et du vent : dimanche sur le littoral il soufflera entre 60 et 90 km/h avec possiblement des rafales jusqu'à 120/140 km/h. En mer, des creux de 4 à 5 mètres sont annoncés. La préfecture maritime déconseille donc toutes les pratiques nautiques et appelle les usagers à la plus grande prudence.