Somme, France

Après quelques flocons ce lundi, la neige devrait tomber un peu plus fort en fin de nuit et ce mardi matin. Une fine pellicule blanche, un centimètre de neige, devrait recouvrir les sols d'une partie de la Picardie sur le sud de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne pour commencer. Il pourra y avoir jusqu'à trois centimètres localement selon la société de prévisions Agate. Les cinq départements des Hauts-de-France sont en vigilance jaune ce lundi soir alors qu'une quarantaine de départements sont en alerte orange notamment ceux d'Ile-de-France et ceux de Champagne-Ardennes.

Le plan grand froid déclenché dans la Somme et dans l'Oise

A cause des températures négatives ces jours-ci, la préfecture de la Somme active le plan Grand Froid. En plus des 958 places d'hébergement d'urgence disponibles à l'année, 57 supplémentaires sont ouvertes. Elles sont gérées par les associations Agena, Avenir, les maisons d'accueil l'Ilôt, l'Udaus et la Croix-Rouge. 52 places d'hôtel sont disponibles si ce n'est pas suffisant.

Dans l'Oise, 92 places sont disponibles depuis le 1er novembre dernier et sur 67 places mobilisables en plus, 21 supplémentaires ont été ouvertes à partir de ce lundi 5 février.

Il faut composer le 115 si vous êtes en difficulté ou si vous voyez une personne dans le besoin.