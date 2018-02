Mardi 6 et mercredi 7 février, le centre d'appels de Mondial Assistance au Mans a reçu plus de 30.000 coups de fils d'automobilistes en détresse soit pour des pannes, soit pour des accidents sans trop de gravité et organisé plus de 8.000 remorquages. Soit une activité en hausse de 30% par rapport à d'habitude. Conséquence de la neige et du froid qui ont sévis sur une bonne partie de la France.

Prévisions et équipes renforcées

Mondial Assistance qui assure près d'un Français sur quatre avait pris les devants: "nous avons une équipe d'experts prévisionnistes qui scrute les alertes météo et qui est capable de prévoir notre pic d'activité", explique Alexis Deveaux, directeur du site du Mans, invité de France Bleu Maine. Les équipes sarthoises ont ainsi reçu le renfort d'une trentaine d'intérimaires.