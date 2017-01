PHOTOS - Neige et grand froid : les plus belles images des internautes

La vague de grand froid qui touche la France en cette fin de semaine est un sujet d'inquiétude pour certains Français. D'un point de vue plus léger, c'est aussi une source d'inspiration pour les photographes amateurs.

Ce vendredi, 20 départements du nord de la France étaient en vigilance météo orange pour neige et verglas, et les températures sont descendues très bas par endroit, surtout sur l'est du pays : -19°C ont été relevés dans le Doubs. Ces températures glaciales ont conduit certaines préfectures à débloquer des places supplémentaires d'hébergement d'urgence pour les sans-abri.

Cette vague de grand froid est donc une préoccupation importante de cette fin de semaine. En attendant qu'elle s'évacue, certains tentent de retenir un aspect plus poétique de cette météo hivernale, en dégainant leur smartphone pour immortaliser, et partager sur les réseaux sociaux, les plus belles images de la neige ou du gel.

☃️Avis de grand froid dans l'Hexagone. La gelée est bien présente en Bretagne. Et vous, avez-vous pu photographier le givre par chez vous ? A photo posted by Livrephoto France (@livrephotofr) on Jan 6, 2017 at 6:14am PST

La 1ère neige de 2017 est tombée à @Hauteville_L! Le soleil au rendez-vous pour illuminer ces 1ers flocons! #airpur loin de la #pollution pic.twitter.com/1muT1X1Rce — Hauteville-Lompnes (@Hauteville_L) January 6, 2017