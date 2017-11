Neige et inondations en Franche-Comté : pas de victime mais beaucoup d'interventions pour les pompiers

Météo France ne s'était pas trompé en plaçant, ce dimanche, la Franche-Comté en alerte jaune "pluie, vent et inondations". Les intempéries n'ont fait aucune victime mais elles ont occasionné de nombreuses interventions pour les pompiers.

Ce dimanche, Météo France avait placé les quatre départements franc-comtois en alerte jaune "pluie, vent et inondations". Les intempéries ont effectivement occasionné de nombreuses sorties pour les pompiers, en milieu d'après-midi.

En Haute-Saône, c'est surtout l'Est du département qui a été touché. Les fortes pluies ont rapidement gonflé les cours d'eau, notamment la rivière du Rahin qui a inondé les caves de plusieurs particuliers, dans les secteurs de Ronchamp, Plancher Bas, Plancher-les-Mines et Champagney. A Ronchamp, un couple et ses 3 enfants ont dû être relogés : une coulée de boue a touché leur pavillon.

Coupures d'électricité dans le secteur de Clerval

Dans le Doubs, les pompiers ont effectué 37 sorties, sur l'ensemble du département, essentiellement pour des branches et des arbres ou des poteaux électriques couchés sur les chaussées. Dans les villages autour de Clerval, près de 800 clients ont été temporairement privés d'électricité. Le courant devait être rétabli en début de soirée. Dans le Haut-Doubs, la neige est tombée à gros flocons mais sans occasionner d'incident majeur.

Dans le Jura, pompiers et gendarmes ont reçu des dizaines d'appels, notamment dans le secteur d'Arbois, là encore pour des chaussées jonchées de branches ou d'arbres; également pour bâcher des bâtiments.

L'alerte jaune pluie, vent et inondations est maintenue jusqu'à 16 heures, ce lundi, pour l'ensemble de la Franche-Comté.