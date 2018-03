La situation est toujours très difficile ce jeudi midi sur le département de l'Hérault après les fortes chutes de neige. Des centaines d'automobilistes sont encore bloqués. Après la neige, la pluie avec déjà des inondations à Marseillan et Portiragnes.

Hérault, France

La situation est toujours très compliquée sur le département de l'Hérault après les fortes chutes de neige dans la journée de mercredi et dans la nuit de mercredi à jeudi.

2 000 personnes ont passé la nuit dans des centres d'hébergements d'urgence mis en place par 32 communes. Et 2000 personnes étaient encore bloquées sur les routes ce jeudi dans la matinée.

Les opérations de déneigement se poursuivent mais elles sont très difficiles car de nombreux poids lourds bloquent les accès, certains sont en travers de la route, certains chauffeurs ont abandonné leurs semi-remorques dans la nuit. L'interdiction de circuler des plus de 7,5 tonnes a été prolongée jusqu'à 14 heures pour tout le département.

Les points noirs restent l'A9 et l'A 750, les témoignages d'automobilistes bloqués toute la nuit se multiplient sur l'antenne de France Bleu Hérault, certains ont été ravitaillés en eau par la sécurité civile, d'autres n'ont pas vu passer les secours. Les voitures bloquées commencent à être débloquées sous forme de convois escortés roulant à 30 kilomètres, mais uniquement dans le sens Nîmes Béziers.

Les transports en commun sont toujours au point mort : pas de bus urbains, pas de tramway sur la Métropole de Montpellier, pas d'autocars départementaux.

Les avions reprennent leurs rotations à l'aéroport de Montpellier ce jeudi midi.

Les pompiers ont reçus 1329 appels jeudi matin, ils sont intervenus à 111 reprises pour des secours à personnes et des missions de reconnaissance, d'assistance, de mise en sécurité

Sur la commune de Saint André de Sangonis, le toit du centre commercial Lidl menace de s'effondrer, il a été fermé.

Après la neige, la pluie et les inondations

Le département de l'Hérault est à présent en vigilance orange aux inondations. Car après les fortes chutes de neige, on attend maintenant de fortes précipitations. Sur la commune de Portiragnes, 25 personnes ont évacuées ce jeudi matin dont 16 campings car du camping la Dragonnière. C'est l'Ardaillon qui a débordé. Des chevaux et taureaux d'une manade ont été mis en sécurité dans les arènes de la commune.

A Marseillan, les points bas du centre ville ont été inondés dans la matinée. Il faut dire qu'il est tombé 100 mm d'eau sur la commune, un cinquième des précipitations annuelles. De la pluie qui s'est ajoutée aux 10 centimètres de neige.

700 sapeurs-pompiers restent mobilisés en garde ou astreinte dans les centres de secours du département et 243 sont actuellement en opération. La plus grande prudence est demandé sur les axes routiers et de faciliter la circulation des véhicules de secours.