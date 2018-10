Il est tombé jusqu'à 20 centimètres de neige par endroit cette nuit en France. Un épisode neigeux qui a surpris de très nombreux automobilistes et fortement abîmé le réseau électrique. Des routes restent impraticables et 195.000 foyers sont privés de courant ce mardi matin.

C'est une vraie nuit de galère qu'a vécue une large partie de la France. Alors que cinq départements sont maintenus en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France, ce mardi matin, des milliers d'automobilistes se sont retrouvés pris au piège par la neige sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, certains pris en charge par les autorités dans des salles d'hébergement d'urgence. Dans le Centre Val de Loire, le Centre Limousin les chutes de neige et le vent ont fortement abîmé le réseau électrique.

195.000 foyers privés d'électricité en France

Au total, en France, 195.000 foyers sont privés d'électricité ce mardi matin selon Enedis. Les principales régions touchées sont "Auvergne Rhône Alpes, Centre Val de Loire, Centre Limousin", a précisé le gestionnaire du réseau de distribution dans un bref point d'information sur la situation à 8h30.

96.000 foyers sont privés de courant "dans le sillage rhodanien", selon Enedis, c'est à dire dans les départements de la Loire et du Rhône. On en retrouve également 53 000 "en région Auvergne", ajoute cette source qui précise que "la situation est très évolutive" car certaines zones restent "inaccessibles" et que des intempéries sont toujours en cours.

"Nos équipes sont mobilisées sur le terrain pour rétablir l'électricité dans les plus brefs délais", précise Enedis mais "la situation est très évolutive, certaines zones n'étant pas encore accessibles" pour les techniciens mobilisés.

Épisode neigeux AURA-Centre-Limousin : 195 000 foyers sont actuellement privés d’électricité. Nos équipes sont mobilisées sur le terrain pour rétablir l’électricité dans les plus brefs délais. #ServicePublic#neigepic.twitter.com/thvMtXxzqB — Enedis (@enedis) October 30, 2018

Circulation toujours très compliquée sur les routes et les rails

Car effectivement, les routes enneigées ont piégé plus d'un millier d'automobilistes dans le Massif central. 950 personnes en Haute-Loire et 200 dans la Loire ont été bloquées sur le réseau routier, notamment sur la RN 88, entre Saint-Étienne et Le-Puy-en-Velay.

Certains naufragés ont même été recueillis dans des gymnases ou salles d'hébergement d'urgence ouverts dans la soirée ou dans le courant de la nuit, sur ordre des préfets de département.

Les conditions de circulation étaient également "très difficiles" sur l'A89 et l'A72, où les accès aux poids lourds ont été interdits dès 23 heures entre Thiers (Puy-de-Dôme) et Tarare Ouest (Rhône), selon Vinci Autoroutes.

Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne a également été perturbé et près de 400 voyageurs ont passé la nuit dans deux rames de TGV où elles ont reçu couvertures, boissons et nourriture et une centaine d'autres ont été hébergés à l'hôtel. Seule une liaison toutes les trente minutes était assurée mardi matin entre Saint-Étienne et La Part-Dieu. Les autres liaisons entre Saint-Étienne, Firminy, Roanne et Montbrison étaient interrompues et devraient être rétablies dans la matinée seulement.

⚠ : La circulation ne reprendra pas aujourd'hui sur la ligne Saint-Étienne<>Montbrison.

Tous les train sont supprimés.

Reprise du trafic annoncée pour demain matin. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) October 30, 2018

La métropole de Lyon, elle, a déclenché son dispositif de viabilité hivernale pour la nuit avec notamment le salage des axes routiers.

5 départements toujours en vigilance, accalmie dans l'après-midi

Ce mardi matin à 6 heures, 17 départements étaient placés en vigilance orange neige et verglas puis plus que 5 dans la carte réactualisée par Météo France dans le courant de la matinée. Il est tombé entre 15 et 20 centimètres de poudreuse en plaine dans le Massif central et en Auvergne-Rhônes-Alpes. Les prévisionnistes attendent d'ailleurs de nouvelles chutes de neige. Jusqu'à 50 cm localement dans le Massif central toujours, dans la Loire, la Saône-et-Loire puis en remontant, dans l'Yonne et jusqu'aux Ardennes. Il faudra attendre cet après-midi pour que les chutes de neige s'affaiblissent progressivement, remplacées peu à peu par la pluie. La journée devrait se terminer avec un temps plus sec et des températures maximales de 6 à 8°C.