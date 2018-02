Guéret, France

Trottoirs ou patinoires ? La question se pose lorsque l'on marche dans la rue à Guéret. Après les chutes de neige et la formation de verglas, si la plupart des rues sont bien déneigées,les trottoirs eux sont loin d'être tous dégagés et restent très souvent glissants.

Les piétons préfèrent marcher sur la route

Bon nombre de piétons se plaignent de ces trottoirs dangereux, notamment les personnes âgées. "Les trottoirs ne sont pas salés, franchement ce n'est pas suffisant" déplore Monique en marchant à petit pas non loin de l'Hôtel de Ville. "Alors _je préfère marcher sur la route_, au moins elle est dégagée, car à 84 ans j'ai peur de tomber" ajoute-elle.

On ne peut pas intervenir partout" - Gilles Gardesse, responsable de l'astreinte hivernale à la ville de Guéret

De son côté, la ville de Guéret assure qu'elle fait le maximum. En cette période hivernale, 8 agents et 5 véhicules sont mobilisés tous les matins à partir de 6 heures. "On ne peut pas intervenir partout" précise Gilles Gardesse, responsable de l'astreinte hivernale, "mais dans la mesure du possible nous intervenons rapidement devant les lieux publics ou dans les endroits très fréquentés grâce à un mini tracteur qui peut passer sur les trottoirs".

La ville rappelle par ailleurs que chaque particulier doit déneiger devant chez lui.