Neige et verglas : aucun transport de voyageurs vendredi sur une partie de l'Ardèche

En prévision de la réactivation du phénomène neigeux attendue ce jeudi soir en Ardèche, la préfecture suspend tous les transports en commun de voyageurs vendredi sur les deux tiers sud du département : il n'y aura aucun transport scolaire, ni cars des lignes régulières ou TER.

C'est une mesure de précaution prise par la préfecture de l'Ardèche suite aux prévisions météo annonçant une possible réactivation généralisée es chutes de neige à partir de la soirée de ce jeudi. Pour éviter des accidents, aucun car ne circulera à partir de ce soir 20 heures et vendredi sur les 2/3 du département. Cela concerne toutes les communes situées au-dessous d'une ligne Saint-Agrève, Lamastre, Vernoux et La Voulte.

Aucun car vendredi de Saint-Agrève aux Vans

Il n'y aura aucun ramassage scolaire sur cette vaste zone. Les élèves ont déjà tous été ramenés chez eux en début d'après-midi et ils auront droit à un week-end prolongé à la maison. Cela concerne aussi les lignes régulières du département (le sept) et les cars TER. Les bus urbains d'Aubenas (tout'en bus) ne sont pas concernés par l'interdiction. Les cars sont autorisés à circuler uniquement sur la partie nord de l'Ardèche (secteurs de Guilherand-Granges, Tournon, Annonay)

En complément, la préfecture pourrait également interdire en soirée la circulation des poids lourds de plus de 7, 5 tonnes sur la nationale 102 à partir d'Aubenas pour éviter des camions en travers du col de la Chavade.

