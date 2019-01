Neige et verglas : carnet de route vers l'est de la Seine-Maritime

La vigilance orange à la neige et au verglas a été levée en Seine-Maritime, ce mercredi 23 janvier. Mais ça n'empêche pas des difficultés de circulation sur certaines routes du département, notamment à l'est à la frontière avec l'Oise, sur la N31.

Gournay-en-Bray, France

En l'espace de quelques kilomètres, on passe d'un monde à l'autre sur la N31, à hauteur de la Feuillie (Seine-Maritime). Les quelques flocons de neige fondue laissés à Rouen ont été remplacés par un grand manteau blanc, d'impressionnantes rafales de neige, des zones verglacées et une visibilité très limitée. À quelques minutes de Gournay-en-Bray et de la frontière avec l'Oise, les voitures roulent au pas, à 50 km/h, sur la nationale.

#Normandie#NeigeVerglas Ça continue de tomber à l'est de la #SeineMaritime, même si le département n'est plus en vigilance orange! La N31 est encore blanche malgré quelques saleuses aperçues. Au volant, il faut rouler au pas et garder ses distances de sécurité. pic.twitter.com/WXE6xcdeZi — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 23, 2019

Des difficultés sur la route

Plusieurs conducteurs ayant emprunté cette N31 attendent que la neige cesse, au bord de la route : "J'ai été bloqué pendant une heure entre Beauvais et Gournay-en-Bray, à cause de semi-remorques en travers de la voie", témoigne Didier. Venu de l'Oise, il se rend à Caen.

Mêmes soucis pour Samuel, banquier se rendant à Gournay pour travailler la journée : "En temps normal, je mets une heure à venir. Là, c’était plus compliqué : j’ai mis trois heures ! Des blocages, des petites côtes à gravir ... Forcément, avec la neige et le verglas, difficile de repartir. Mais on peut compter sur la solidarité des gens. Moi, on m’a gentiment aidé à repartir."

"Ce ne sont pas quelques flocons qui vont m’arrêter !"

Le verglas et les flocons, ça rapproche : beaucoup se réunissent au chaud, autour d'une tasse fumante, dans un café de Gournay-en-Bray.

#Normandie#NeigeVerglas On se réfugie au chaud à Gournay-en-Bray ! Pour éviter les chutes de #neige et le froid, on fait couler le café. "Ça reste quand même calme", juge le gérant : beaucoup de riverains restent chez eux et gardent les voitures au garage. pic.twitter.com/hLaYyvBQZN — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 23, 2019

Il y a ceux qui ont pris le risque de sortir la voiture, et les moins frileux venus à pied. Et puis ... il y a Stéphane. "Je suis venu à vélo", lance-t-il à la ronde. "Lorsqu’il ne neige pas, les voitures me doublent. Mais là, c’est moi qui leur passais devant sur mon vélo ! Je viens tous les jours en vélo, ça ne change rien qu’il neige. Ce ne sont pas quelques flocons qui vont m’arrêter."

Une fois le café sifflé et les camarades salués, c'est le retour dans les rafales et le froid. Pas un problème pour Denis et Bernard, retraités et riverains. "Nous, on adore !", s'amuse monsieur. "On se réfugie au chaud, on boit un petit coup, et ensuite on va faire une petite partie de cartes en regardant les flocons tomber par la fenêtre !" Et pour ceux qu'il n'aurait pas encore convaincu, il tire son atout d'agriculteur en herbe : "_Ça fait du bien au jardin, le gel_. Ça va tuer les petits vers, c’est impeccable !"

Aucun transport scolaire dans l'Eure

Ici comme ailleurs en Normandie, c'est surtout les travailleurs et les conducteurs que la neige inquiète. L'arrêt de la vigilance orange par Météo France n'a d'ailleurs pas rassuré la préfecture de l'Eure : elle a interdit la circulation de tous les transports scolaires dans le département, pour toute la journée du jeudi 24 janvier.