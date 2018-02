Creuse, France

Le ramassage scolaire est très perturbé en Creuse ce mercredi matin, la faute au verglas. Beaucoup de chauffeurs ont décidé de jouer la carte de la sécurité.

Les lignes de cars scolaires supprimées

La ligne 14 Auzance-Felletin ne circulera pas ce matin. Le transporteur Thuret Voyages nous informe également que la ligne 2 Marsac-Guéret et la ligne 8 Bourganeuf-Guéret sont à l'arrêt, tout comme la ligne B9 du côté de Bourganeuf, Bosmoreau-les-Mines et Thauron.

Les cars de Saint-Sébastien et Fresselines n'iront pas au collège de Dun-le-Palestel. La société Europe Voyages 23 nous indique également que les lignes 6 et 7 à Chénérailles et la ligne 4 à La Souterraine ne transporteront pas les enfants ce mercredi matin.

Du verglas sur nos routes

Ça glisse énormément ce matin. Sur Facebook, Jeannot nous dit même : "entre Chambroutière et Felletin, la route est un miroir, même le chien dérape".

La circulation est très compliquée, surtout dans le sud du département. Faites très attention entre Aubusson et le Puy de Dôme, entre Saint Bard et Crocq. Il y a des risques de blocage. Circulation difficile également entre Guéret et Pontarion ou encore entre Chénérailles et Aubusson.

Sur la N145 en revanche, on roule bien. Et on se rassure quand même, les saleuses sont sur le pont depuis très tôt ce matin. Ça ne vous empêche pas de rouler doucement !