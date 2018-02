Huit départements sont placés en vigilance orange neige et verglas samedi matin après le nouvel épisode neigeux qui a balayé le nord et le centre de la France, sans toutefois entraîner de grosses perturbations. La Nationale 118 rouvre totalement dans la journée

Huit départements restent en vigilance orange neige et verglas samedi matin alors que la France a été balayée par un nouvel épisode neigeux vendredi.

La vigilance orange concerne tous les départements d'Ile-de-France : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Météo France a décidé de la maintenir à cause des gelées en fin de nuit et des risques de plaques de glace au sol. « Quelques averses locales de pluie et de neige mêlées étaient encore possible », selon Météo France.

Transports légèrement perturbés

A la RATP, le trafic était légèrement perturbé sur les bus ce samedi matin. 15% ne sont pas desservies. En revanche, le trafic est normal pour les métros et les RER. Sur la ligne C du RER, l'arrêt à la station Saint-Michel n'est pas assuré.

La SNCF a annoncé un trafic normal sur l'ensemble des axes TGV et un retour progressif à la normale pour le Transilien. Malgré tout, les conditions météos peuvent entraîner des retards.

La Nationale 118 doit rouvrir

La Nationale 118 doit rouvrir dans la journée. La réouverture du tronçon nord était prévue samedi matin à 6h pour le tronçon nord. Il s'agit de la partie entre l'A86 et le Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt. Le tronçon sud, entre l'A86 et les Ulis (Esssonne) doit rouvrir ce samedi à 16h

L'interdiction de circulation des poids lourds en région parisienne, qui a immobilisé plus de 3.500 camions sur des aires de stockage, a été levée vendredi soir à 18h00. Les poids lourds sont autorisés à circuler tout le week-end.