Isère, France

Vingt à trente centimètres attendus dans les massifs autour de Grenoble, jusqu'à 50 centimètres en haute montagne d'ici samedi soir. Des chutes de neige accompagnées de fortes rafales de vent en altitude. Météo-France place donc l'Isère en vigilance orange neige et verglas à partir de samedi 13h. L'alerte pourrait être maintenue tout ce week-end. La perturbation doit se poursuivre dans la journée de dimanche avec des chutes de neige attendues à partir de 800 mètres.

L'Isère sera placée en #VigilanceOrange#neige et #verglas" par @meteofrance aujourd'hui à 13h.

Chutes de neige et/ou verglas attendus dans des proportions importantes.

Soyez vigilants et respectez les conseils de prudence ! pic.twitter.com/FMpWGT2JYY — Préfet de l'Isère (@Prefet38) January 20, 2018

Des restrictions de circulation pourraient être mises en place

Dans un communiqué la Préfecture de l'Isère appelle à la prudence précisant que "certaines restrictions de circulation pourraient être prises si la situation l'exige". Si vous allez en montagne, prévoyez des équipements spéciaux pour ne pas être bloqué. Prudence également en secteur forestier où des chutes d'arbres sur la chaussée pourraient accentuer les difficultés.

Dix sept autres départements placés en alerte orange

Trois autres départements alpins, la Savoie, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes, sont également placés en alerte orange neige et verglas. En France, 14 autres département - principalement dans l'Est, le Sud et le Sud-Ouest - sont placés en alerte pour divers phénomènes météorologiques. Les deux départements corses, les Alpes-Maritimes, le Var, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange aux vents violents. La Meuse, la Haute-Marne et la Vosges sont, quant à elles, en alerte aux crues depuis vendredi après-midi. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Dordogne et la Corrèze ont été à leur tour placés en alerte orange pour les risques de crue ce samedi matin.