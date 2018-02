Creuse, France

Le département de la Creuse passé en vigilance orange "neige et verglas" ce lundi matin, tout comme nos voisins de la Haute-Vienne et 15 autres départements du centre et de l'est de la France. Selon les prévisions de Météo-France, la neige tombera d'abord sur les hauteurs du département à la mi-journée - elle a déjà recouvert les paysages de Millevache - puis s'étend en plaine. Il devrait tomber 3 à 5 cm par endroit.

Quelques flocons sont tombés sur Guéret en fin de matinée mais la neige ne tenait pas (encore ?) au sol.

Une légère pellicule de neige sur Guéret © Radio France - Sophie Peretti

Les services des routes du département de la Creuse sont sur le qui-vive dans chaque centre d'exploitation où les équipes sont prêtes à intervenir avec les déneigeuses.