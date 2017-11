Neige et verglas : la Dordogne passe en vigilance jaune

Le département de la Dordogne a été placé en vigilance jaune neige et verglas à partir de 18h ce jeudi 30 novembre et jusqu'à 6h du matin ce vendredi matin.

La neige est arrivée en Corrèze, aux frontières de la Dordogne ce jeudi matin. Plusieurs auditeurs de France Bleu Périgord et internautes ont signalé la présence de flocons près de Brive et sur l'A89. Comme une soixantaine d'autres départements en France la Dordogne a été placée en vigilance jaune "neige et verglas" par Météo France à partir de 18h ce jeudi 30 novembre et jusqu'à 6h du matin ce vendredi 1er décembre.

🔴 La #Dordogne est en vigilance jaune "Neige-Verglas" Soyez prudent dans vos déplacements et adaptez votre conduite. Suite l’évolution de la météo sur le site de Méteo France pic.twitter.com/6hsJrCdPll — Préfet de Dordogne (@Prefet24) November 30, 2017

Ces flocons ne pourraient concerner que le nord-est du département durant la nuit. La neige ne devrait pas tenir au sol. En revanche des températures négatives (-2°) sont attendues au petit matin et pourraient entraîner la création de verglas sur la route. Il faudra donc être vigilant au moment de partir au travail. France Bleu Périgord vous accompagne dès 6h pour vous donner les informations sur la circulation dans le département. Vous pouvez nous joindre au 05.53.53.82.82.

Mobilisation contre le froid

Face à la baisse des températures, la préfecture rappelle sa mobilisation. 100 places d'hébergement d'urgence sont disponibles dans le département, à Périgueux, Bergerac et Sarlat. Des maraudes sont organisées à Périgueux tous les jours par les associations d'aide aux sans-abris. Elles se déroulent trois fois par semaine à Bergerac. Si vous souhaitez signaler une personne en difficulté vous pouvez composer le 115.