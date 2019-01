Neige et verglas : la Lorraine placée en vigilance jaune

Tous les départements lorrains sont placés en vigilance jaune neige et verglas ce samedi matin. Jusqu'à 3 cm sont attendus en plaine et 5 à 10 cm sur les Vosges par accumulation en fin de journée selon Météo France.

La Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse et les Vosges sont placés en vigilance jaune neige et verglas ce samedi matin. Météo France prévoit jusqu'à 3 cm sont attendus en plaine et 5 à 10 cm sur les Vosges par accumulation en fin de journée.

Une alerte valable jusqu'en début d'après-midi (13h) pour la Meurthe-et-Moselle et la Moselle et milieu d'après-midi (15h) pour les Vosges.