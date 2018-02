Météo France a décidé ce dimanche de placer les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance orange à la neige et au verglas. L'épisode neigeux qui devrait se mettre en place en cours de nuit entre ce dimanche et ce lundi est "un peu tardif pour la saison et suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques", explique Météo France, dans son bulletin. Selon Vinci autoroutes, la préfecture de zone de défense sud a déclenché le Plan Neige Arc Méditerranéen, qui coordonne les services. La vigilance court de ce lundi minuit à ce lundi 18 heures.

Les cumuls attendus sur l'ensemble de l'épisode sont de :

sur les zones littorales ainsi qu'en plaine en dessous de 200 m : d'un simple saupoudrage (le plus souvent) à localement 2 à 5 cm.

entre 200 et 500 mètres : 2 à 5 cm localement 10 cm

au dessus de 500 mètres : 5 à 10 cm localement 20 cm