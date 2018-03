Il a neigé en Loire-Atlantique et en Vendée dans la nuit de mercredi à jeudi, comme prévu par Météo France qui a placé une bonne partie de la France en vigilance orange et même rouge pour l'Hérault. En milieu de nuit, une fine pellicule blanche recouvrait le sol à Nantes, mais aussi à La-Roche-sur-Yon ou encore aux Sables-d'Olonne, comme en témoignent les photos des internautes sur les réseaux sociaux.

La seul neige ❄️ qu’on aura de l’année a #Nantes 🙂 pic.twitter.com/x62RdrX9aQ — Yann Vimare (@YannVmr) February 28, 2018

La neige qui s'est rapidement transformée en bruine verglaçante. Le mélange des deux rend les sols très glissants ce jeudi matin.

Attention routes glissantes sur La Baule à cause de la bruine verglaçante ❄💧❄ — Maxime Huguet (@stormaxou) February 28, 2018

Les cars Lila et Cap Vendée suspendus en 44 et 85 ce jeudi matin

À Nantes, les grands axes ont été traités mais il faut être prudent dans les plus petites rues.

La région des Pays-de-la-Loire a suspendu l'ensemble des circulations des lignes régulières de transport de voyageurs en Loire-Atlantique (LILA), Vendée (Cap Vendée), Maine-et-Loire et Sarthe ce jeudi matin. Cette suspension concerne aussi le transport à la demande. Pas de souci, en revanche, pour les transports scolaires puisque ce sont les vacances.

La circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes interdite en Vendée

La circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite sur l'A83 entre Nantes et Niort. Leur vitesse est également limitée à 80 km/h sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier du département de la Vendée. Une interdiction de dépassement est également imposée pour tous les véhicules poids lourds de plus de 7,5 tonnes.