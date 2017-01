Neige et verglas : onze départements toujours en vigilance orange ce vendredi matin

Après le passage de la tempête hivernale Egon sur le nord de la France dans la nuit de jeudi à vendredi, 237.000 foyers sont privés d'électricité. Onze départements du nord de la France sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas ce vendredi matin.

Après le passage de la tempête hivernale Egon sur le nord de la France dans la nuit de jeudi à vendredi, 237.000 foyers sont privés d'électricité ce vendredi. Onze départements du nord de la France sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas ce vendredi matin. Les départements concernés sont l'Aisne (02), le Calvados (14), l'Eure (27), la Manche (50), la Mayenne (53), le Nord (59), l'Orne (61), le Pas-de-Calais (62), la Sarthe (72), la Seine-Maritime (76) et la Somme (80).

Onze départements du nord de la France sont toujorus en vigilance orange. - Capture d'écran Météo France

De la neige en Normandie, en Pays de Loire et en région parisienne

Le ministre de l'intérieur Bruno Le Roux a appelé à la "prudence absolue" dans ces onze départements. Une petite cinquantaine de personnes ont été blessés légèrement, a ajouté le ministre, qui visitait vendredi matin le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC). D'après Météo France, un épisode neigeux notable sur le nord-ouest du pays. Si la tempête s'est évacuée vers l'Allemagne, de fréquentes averses de neige sont observées actuellement de la Normandie, au nord des Pays de Loire et sur le bassin parisien, avec des températures proches de 0 degré. Il ne neige plus sur le nord du pays. Les chutes de neige doivent se poursuivre sur les départements en vigilance orange à la neige, sans doute moins sur ceux au nord. On attend le plus souvent 2 à 5 cm, voire localement un peu plus près des frontières.

Des vents à 146 km/heure

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le vent a atteint dans la nuit, 146 km/h à Dieppe, 138 km/h à Octeville près du Havre, 134 km/h à Méraulte dans la Somme et à Cerisy dans la Manche, 133 km/h à Caen, 108 km/h à Rouen et 102 km/h à Orly. Jeudi soir, la circulation des trains sur les axes Rouen-Le Havre et Rouen-Dieppe a été interrompue à partir de 20h. Idem dans l'Oise, où le trafic SNCF a été interrompu entre Paris et la Picardie à la suite de chutes d'arbres sur la voie dans le département.