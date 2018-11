Neige et verglas : opérations de salage dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

La neige est attendue en Ile-de-France ce mardi. Ce mardi matin, il fait froid et quelques flocons sont déjà tombés à Fontainebleau et à Rambouillet. Attention au verglas. Des opérations de salage ont déjà eu lieu dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine.