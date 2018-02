Il n'y aura pas de transports scolaires mercredi dans la Marne et les Ardennes en raison des chutes de neige. Les lignes interurbaines sont également suspendues dans les deux départements.

Les transports scolaires ne seront pas assurés mercredi dans la Marne et les Ardennes. A cause des mauvaises conditions climatiques et des routes glissantes, les préfets des deux départements ont décidé d'interdire la circulation des cars scolaires.

Les lignes de bus interurbaines départementales sont aussi supprimées la journée de mercredi 7 février dans la Marne et les Ardennes. Selon l'évolution de la météo, cette mesure est susceptible d'être reconduite dans les heures et les jours à venir.