Loiret, France

Les chutes de neige ont d'une manière générale baissé en intensité. Elles ont été modérées cette nuit, voire soutenues, notamment dans l'Eure Et Loir, les 20 cm sont localement dépassés. 25 centimètres à Chateaudun dans la Beauce, c'est là qu'il a le plus neigé. Dans le Loiret, 13 centimètres à Orléans sont tombés, 7 à 8 centimètres à Montargis. Sinon, on relève 7 cm à Tours et 10 cm à Blois. Il va continuer de neiger, mais ça va s'estomper au cours de la matinée.

Le point sur les routes du Loiret

Les 22 camions de salage ont travaillé cette nuit, il y a 19 circuits.

- Dans le secteur d'Orléans : ça roule, les grands axes sont dégagés, mais la circulation reste difficile. Notamment sur la tangentielle.

- A Montargis, les grands axes sont bien dégagés. C'est là que l'état des routes est le meilleur selon le conseil départemental. La 2X2 fois est bien dégagé.

- Dans le secteur de Pithiviers, c'est très compliqué, tout comme dans le secteur de Sully, même les voies principales restent délicates.

D'une manière générale, tous les axes secondaires sont encore enneigés, prudence avec la baisse des températures au petit matin, ça glisse énormément.

Les poids-lourds sont stockés sur l'A10

Les poids-lourds sont interdits sur l'autoroute A10 d'Orléans vers Paris entre l'échangeur n°12 et la limite avec la région parisienne. Ils sont arrêtés dans une zone de stockage, sur l'aire de Val Neuvy à Neuvy-en-Beauce. C'est dans l'Eure-et-Loir. 500 camions sont arrêtés, et cette aire de stockage sur l'A10 est en train d'être agrandie, nous signale VINCI. La capacité va passer à 1200. Le mot d'ordre, c'est de ne pas aller vers Paris, où cela bloque. L’accès à l’A10 nord n’est plus autorisé pour les poids lourds de plus de 7,5 t depuis Allaines (n°12 – km 65) et Arthenay (n°13 – km 78). Cette mesure ne concerne pas les véhicules légers. Les camions sont aussi détournés vers l'A19. Des itinéraires de déviation sont mis en place pour permettre de contourner la région Ile-de-France.

Des coupures d'électricités

A Meung sur Loire, ça dure depuis hier soir, dans le secteur de Lorris également. Enedis nous dit que les agents sont sur place pour rétablir le courant. C'est le poids de la neige qui est à l'origine des coupures. 600 foyers sont privés d'électricité dans le Loiret, 2250 dans toute la région.

Difficultés pour les transports en commun

A Orléans, les bus ne circulent pas sur l'ensemble du réseau TAO - la ligne A du tramway circule sur son intégralité mais au ralenti - En revanche, attention, la ligne B est interrompue entre les stations Mozart et Beaumonts. C'est à cause d'un problème d'alimentation électrique par le sol. Des navettes de substitution sont mises en place.

Pas de transport scolaire dans toute la région Centre-Val de Loire, quand il est organisé par REMI le service de la région.

A Montargis, le réseau Amelys, les bus circulent, au ralenti. Mais le transport scolaire est difficile. Amélys fait savoir qu'il peut y avoir des retards, voire des annulations.