Météo France a placé samedi en vigilance orange sept départements du centre et de l'est de la France en raison des risques de pluies verglaçantes la nuit prochaine.

Sept départements du centre et de l'est de la France ont été placés samedi en vigilance orange par Météo France. Il s'agit de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du Cantal.

Une perturbation actuellement sur le nord ouest de la France va traverser le pays. Il y a un risque de pluies verglaçantes sur les sept départements à partir de 3h et jusqu'à 10h dimanche matin.

Ce risque ne devrait pas concerner ces départements de façon généralisée: il est probable que les plus grandes agglomérations restent à l'écart de ce risque.

Néanmoins, les conditions de circulation risquent d'être rendues très difficiles sur de nombreux axes routiers voire certains tronçons autoroutiers, surtout sur les points les plus hauts de ces départements.

Le redoux attendu devrait progressivement permettre de sortir de ce risque en fin de matinée.