Neige et verglas sur le Vaucluse

La préfecture appelle à la vigilance pour cause de pluies verglaçantes et de neige sur le département.

Les préfectures du Gard, du Vaucluse et de la Drôme et concerne le risque de pluies verglaçantes sur les 3 départements

En Vaucluse ces pluies devraient faire leur apparition tôt ce matin et pourraient être précédées par quelques flocons de neige cela concerne l'enclave des papes et donc également la Drôme dans le Gard le nord du département est également concerné mais les secteurs d'Uzès et de Bagnols pourraient être touchés par ces pluies qui vont rendre les conditions de circulations périlleuses.