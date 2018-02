Les transports scolaires sont suspendus dans l'Orne ce mercredi 7 février pour cause d'alerte orange à la neige et au verglas.

Orne, France

Le département de l'Orne est maintenu en alerte orange pour risque de neige et verglas ce mardi. La région Normandie annonce qu'elle a décidé de suspendre les transports scolaires, mercredi 7 février, dans l'Orne et dans une partie de l'Eure. Les lignes régulières sont maintenues dans ces deux départements.

Transports maintenus dans la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime

La circulation des cars des lignes régulières, des cars scolaires et des transports à la demande restera assurée dans la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime, sous réserve des conditions météorologiques locales. Des perturbations sont possibles. La région Normandie assure dans son communiqué qu'elle a informé les familles, les établissements scolaires et les autorités organisatrices de proximité (communautés de communes, syndicats scolaires...) de ces situations.