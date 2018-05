Trois départements sont toujours placés en vigilance orange au verglas et à la neige par Météo France ce dimanche à 16h : la Haute-Loire, l'Ardèche et la Lozère (jusqu'à 18h). Le Cantal, où les chutes de neige se sont affaiblie, n'est plus sous surveillance.

Ce dimanche, à 16h, Météo France alerte toujours sur la situation climatique dans trois départements : la Lozère, la Haute-Loire et l'Ardèche. "Côté Lozère, la couche de neige au sol atteint localement quelques centimètres entre 900 et 1000 m, souvent 10 à 30 cm entre 1000 et 1100 m et localement plus de 30 cm sur l'est du département au dessus de 1100 m", décrit l'institut, qui précise que la vigilance prendra fin dans ce département à 18h.

© Visactu -

En revanche, les chutes de neige se sont renforcées sur les hauteurs de l'Ardèche et en Haute-Loire. "A 15h, on mesure près de 35 cm vers 1300 m d'altitude, 5 à 10 cm vers 1000 m" dans l'Ardèche, la Haute-Loire et le Cantal. Mais dans le Cantal, justement, au vu de la neige qui faiblit, la vigilance de niveau "orange" ne se justifie plus, explique Météo France.

Jusqu'à 15 cm attendus vers 1200 mètres

En Lozère : selon Météo France, ce dimanche après-midi, "les chutes de neige se poursuivent sur la moitié Est du département et donnent encore 2 à 5 cm supplémentaires de la Margeride aux Cévennes au dessus de 1000 m. Sur l'ouest du département, la neige tombe plus faiblement avec encore, on attend encore de 1 à 3 cm de neige d'ici ce soir principalement au dessus de 1100 m. Durant la nuit de dimanche à lundi, la neige réapparaît par moment à partir de 1000 m sous forme d'averses ou de giboulées. Ces chutes donnent par place 1 à 5 cm supplémentaires sur les massifs de l'Aubrac, de la Margeride, du mont Lozère et des Cévennes."

En Haute-Loire et en Ardèche, "la perturbation reste bloquée sur les départements concernés par la vigilance jusqu'en matinée de lundi, arrosant également une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La neige tombe fréquemment sur le Massif central dès 800 à 1000 m avec une intensité pouvant atteindre et parfois dépasser les 3 cm à l'heure vers 1200 m sur le Haut Vivarais. Cette intensité va peu à peu baisser en fin de soirée mais les chutes de neige vers 1000m se poursuivent jusqu'en cours de matinée de lundi. Les cumuls de neige supplémentaires d'ici lundi matin sont de 2 à 4 cm vers 800 m, 5 à 10 cm vers 1000 m, 15 cm vers 1200 m, et parfois 30 cm vers 1400 m."