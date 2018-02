Neige et verglas : vigilance orange pour le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire

Par Mickaël Chailloux, France Bleu Pays d'Auvergne

Soyez prudents sur les routes dans la nuit de samedi à dimanche : Météo France lance une alerte orange pour la neige et le verglas dans sept départements du centre et de l'est, dont le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire