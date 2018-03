L'autoroute A9 est rouverte, les bouchons se sont résorbés en amont sur l'autoroute A7, après l'épisode de neige en Occitanie. L'Etat et Vinci Autoroutes mettent en cause le comportement de certains routiers.

On circule de nouveau sur l'autoroute A7 et sur l'autoroute A9. Même si les échangeurs "desservant l'agglomération de Montpellier restent fermé", tempère Vinci Autoroutes.

L'autoroute A9 a été fermée pendant plus de 24 heures, après les chutes de neige dans le Gard et l'Hérault. "Lorsque plusieurs engins de déneigement sont intervenus, certains poids lourds ont essayé de se faufiler et se sont retrouvés en travers, gênant l'action de déneigement et l'action des services. Donc effectivement, on a eu un manque de civisme de la part de certains conducteurs de poids-lourds", explique le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, contacté par l'AFP.

Résultat, des heures et des d'heures de blocage sur l'autoroute A9, entre mercredi et jeudi, et des bouchons jusque sur l'A7 en Haut-Vaucluse : comme l'autoroute A9 était fermée à Orange, le trafic s'est retrouvé bloqué à cet endroit, remontant vers la Drôme: 23 km de bouchons jeudi matin.

Pourquoi des poids-lourds en travers de l'autoroute, alors qu'un arrêté préfectoral l'interdisait ? Parce qu'il n'y a pas eu, physiquement, d'interdiction aux péages. "Les secours, les chasse-neige, ont besoin d'accéder par les péages aux différents tronçons autoroutiers sous la neige. On ne peut pas mettre des blocs de béton partout sur les péages!", précise Laurent Noé, de Vinci Autoroutes.

Le représentant des transporteurs routiers européens lui dénonçait hier, un manque d'information en amont.

#A9 Point de situation à 4h30 : autoroute A9 rouverte dans les 2 sens de circulation entre #Orange et #Narbonne.

⚠️Échangeurs desservant l'agglo de #Montpellier restent encore fermés.

Retrouvez le communiqué de presse pour + de détails https://t.co/VfSoqXt94apic.twitter.com/d7d6qBBg31 — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) March 2, 2018