Montpellier, France

Le collège Croix d'Argent de Montpellier a lui aussi été victime de l'épisode neigeux de la semaine dernière. Le toit du réfectoire s'est affaissé engendrant de très gros dégâts.

L'établissement avait rouvert lundi dernier pour la rentrée des vacances mais après une nouvelle analyse de la situation, il a été décidé de le fermer jusqu'à lundi prochain 12 mars. En revanche, la cantine, elle, ne pourra pas rouvrir avant la rentrée prochaine, en septembre. Les travaux de réparations et de remise en état sont prévus pour durer jusqu'à l'été.

Des navettes pour les demi-pensionnaires

A partir de lundi prochain, quatre cars vont donc être affrétés par le Conseil départemental de l'Hérault pour emmener les quelque 250 demi-pensionnaires de Croix d'Argent vers le collège Marcel Pagnol, situé à un peu moins de trois kilomètres.

D'après Guilhem Reboul, le directeur du pôle éducation au département ce scénario a fait l'objet "d'études et des mesures" avec les personnels des deux établissements pour évaluer sa faisabilité et c'est "la meilleure solution", la plus rapide et la plus simple à mettre en place, dit-il, même si cela signifie une nouvelle organisation pour les élèves.

Certaines activités sportives et la chorale verront leurs horaires changer

Si le département comme le Principal du collège assurent que les élèves auront le temps de déjeuner à l'extérieur et d'être à l'heure pour leurs cours de l'après-midi, certaines activités sportives et la chorale par exemple, pratiquées sur ces heures de la mi-journée, devront trouver d'autres créneaux. Mais "l'impact pour les élèves sera très réduit" promet Patrick Benchimol, le chef d'établissement.

Par ailleurs, le CDI déménagera dans une autre salle du collège. Il n'a pas été directement touché mais il est attenant au réfectoire et fait donc partie du périmètre des travaux.

Un gros coût pour le département

Les travaux de remise en état de la cantine sont estimés à au moins un million d'euros. La mise en place des navettes jusqu'à la fin de l'année pour le déjeuner représente à elle seule un coût de 20 000 euros.

Le département compte bien demander aux assurances d'en prendre leur part, "la plus grande possible", espère Guilhem Reboul.