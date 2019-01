Neige : le point sur les difficultés de circulation mercredi dans la Marne et les Ardennes

La neige est encore tombée ce mercredi dans la Marne et les Ardennes. Les transports en commun ont été perturbés mais aussi la circulation sur de nombreux axes. France Bleu fait le point.

Mise à jour 12h15

La circulation s'améliore progressivement dans la Marne et les Ardennes.

Marne

Dans le Vitryat, très gros bouchon ce matin sur le rond point de La Sault, à l'intersection de la RN4 et de la RN44. De nombreux camions s'étaient retrouvés bloqués sur la voie de droite. Ils ont pu être dégagés en milieu de journée, et le trafic revient progressivement à la normale. Sur le reste du réseau, il y a encore des difficultés. Il faudra attendre la fin de l'après midi pour pouvoir à nouveau circuler normalement.

Ardennes

Bonne nouvelle aussi dans les Ardennes, après deux points noirs, ce matin :

Sur l'autouroute A34, au niveau de Poix-Terron. Un accident de camion a causé un gros bouchon, qui est en train de se résorber. Sur la D 944 de Buzancy à Stenay, dans la Meuse, la cote de la Folie était complètement bloquée par des poids lourds qui ne pouvaient plus bouger. La route a été traitée, ça se débloque progressivement. Sur les petites routes départementales, la plus grande partie du réseau, la circulation est encore difficile, même aux alentours de charleville-Mézières.

Les transports en commun

A Charleville et à Sedan, le réseau de bus TAC est complètement arrêté. Aucun bus ne circule. Le service reprendra en fonction des conditions météo..

A Reims, le réseau bus et tramway circule, à l'exception de la ligne 14. Mais certaines lignes peuvent être déviées et certains terminus non desservis. Les temps d'attente peuvent aussi être rallongés.

A châlons-en-Champagne, le réseau de bus fonctionne à nouveau progressivement. Des retards sont à prévoir en fonction des axes routiers.

11h00:

Dans les Ardennes

D'importantes chutes de neiges sont à noter. Circulation très compliquée dans le sud des Ardennes sur le réseau principal (les grandes routes départementales).

Sur les petites routes départementales, la circulation est encore plus difficile, même aux alentours de Charleville-Mézières.

L'autoroute est carrément fermée entre Poix-Terron et Faissault, dans le sens Charleville - Reims. Une déviation par route départementale est mise en place.

Dans les Ardennes, 31 saleuses s'activent depuis ce matin jusqu'à élimination totale de la neige.

Dans la Marne.

Dans l'ouest de la Marne, la situation est normale sur les grosses routes départementales : à Reims, Epernay, Dormans, ou encore Sézannes. Sur les petites routes, la circulation est soit normale, soit délicate.