Neige : le réseau Bus et Tramway perturbé à Reims

La neige a commencé a tombé en fin de matinée ce mardi dans la Marne et les Ardennes. Le point sur les perturbations de circulation en cours.

Reims, France

La neige a commencé a tombé ce mardi en fin de matinée dans la Marne et les Ardennes. France Bleu fait le point sur les diverses perturbations. 24 départements sont placés en vigilance orange neige-verglas.

A 14h30, à Reims, l’ensemble des BUS rentrent au dépôt, le réseau ne sera donc plus desservi. Le tramway circule toujours mais des perturbations sont à prévoir.

A Reims les tramways circulent à nouveau de façon progressive. Pas de service de bus. pic.twitter.com/skTBPAjcBK — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 22, 2019

L’ensemble des BUS rentre actuellement au dépôt, le réseau ne sera donc plus desservi. Le tramway circule toujours mais des perturbations sont à prévoir. Prochain point vers 16h.

A 13h30, à Reims, le réseau Citura annonce que le "réseau de Bus est figé. Les bus articulés rentrent au dépôt." Le réseau de tramway est également perturbé.

Neige à Reims : réseau de tramway perturbé. D'après Citura le réseau de bus est figé. Les bus articulés rentrent au dépôt. pic.twitter.com/wa1oJqHTPO — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 22, 2019

Des mesures de restriction de circulation pour les poids lourds sont par ailleurs annoncés dans la Marne et les Ardennes. Deux mesures mises en place d'après la préfecture des Ardennes :

1) Interdiction de dépassement pour tous les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur tous les axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes).

2) Limitation de la vitesse à 80 km/h, sur l’ensemble des axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes), pour les véhicules destinés au transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, pour les véhicules destinés au transport de personnes incluant les véhicules de transport en commun et les autobus ou autocars articulés ou non.