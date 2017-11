CARTE - Neige : où skier ce week-end ?

Météo France annonce une "offensive hivernale" pour cette fin de semaine, avec des "chutes de neige fréquentes en plaine" dans l'Est, le Centre et le Sud de la France. Une nouvelle attendue par tous les passionnés de glisse : tour d'horizon des destinations neige où partir ce week-end.

Vous l'avez peut-être déjà constaté à travers votre pare-brise, depuis votre balcon ou sous votre bonnet : les premiers flocons de neige sont tombés ! Fixé au premier décembre, l'hiver météorologique est un peu en avance cette année puisqu'un temps froid et instable s'installe dans tout le pays. Une aubaine pour les stations de skis qui seront nombreuses à lancer leur saison ce weekend:

Les premières averses de neige ont déjà touché le bassin parisien, la Normandie, le nord de la Bretagne et le Centre ce jeudi, et Météo France annonce qu'une "accumulation de plusieurs centimètres de neige est probable au fil des jours dans le Grand-Est ou en Bourgogne-Franche-Comté dès les premières hauteurs. Vendredi 1er décembre, les chutes de neige à très basse altitude gagneront aussi le pied des Pyrénées où elles seront localement abondantes sur le relief dès 400 m."

De la neige à basse altitude dans les Vosges sur les Alpes et les Pyrénées

Samedi un risque de neige à très basse altitude et des quantités importantes en montagne sont attendues sur le sud des Alpes frontalières.Les Pyrénées devraient également être touchées, y compris à basse altitude : les chutes de neige pourraient atteindre les 40 cm d'épaisseur dès 500 m d'altitude !

Côté températures, les après-midis les plus froides seront celles de vendredi et samedi : elles ne dépasserons pas les 1 à 7 °C dans les terres au Nord comme au Sud, et seront de 7 à 12 °C près des côtes atlantiques et méditerranéennes, soit des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières. Un climat rigoureux qui offre une belle contrepartie : la neige ne risque pas de fondre sur les pistes ...