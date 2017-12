Les voyageurs d'un TER et d'un TGV ont attendu plus de cinq heures avant d'être secourus sur la ligne Dunkerque-Hazebrouck. Privés d'alimentation électrique à cause de la neige et du vent, les deux trains ont été bloqués sur la voie ferrée.

C'est une mésaventure que les voyageurs de la SNCF n'oublieront pas. A cause des chutes de neige, ils sont restés bloqués lundi pendant plus de 5 heures dans leur train sur la ligne Dunkerque-Hazebrouck avant d'être secourus.

C'est d'abord un TER parti de Dunkerque à 12h13 qui a été bloqué. Alors qu'il arrive à hauteur de Cassel, il tombe en panne avec une quarantaine de voyageurs à bord. Le train ne touche plus la ligne caténaire à cause de la neige et des bourrasques de vent. Il n'est donc plus alimenté en électricité et s'arrête en pleine voie.

Les heures passent et les voyageurs commencent à s'impatienter à l'image d'Emilie. Elle aurait du arriver à Hazebrouck à 12h48. Il y a bien un contrôleur à bord. Mais il délivre les informations au compte goutte.

Wesh @SNCF le TER #844924 est en panne depuis plus de 2h. On doit aller jusque Hazebrouck mais on a aucune information sur le trafic. Alors comme on est bloqué sous la neige c’est possible d’avoir une réponse svp ?! — Emilie (@Emi_molette) December 11, 2017

Le contrôleur annonce aux voyageurs que le TGV qui a quitté Dunkerque à 12h34, soit pratiquement une demi-heure plus tard, va pousser le TER jusqu'à la gare d'Hazebrouck. Mais rien ne se passe comme prévu. La météo en a décidé autrement

Il est où le TGV qui doit nous pousser jusque Hazebrouck et qu’on attend depuis une heure ? — Nutelle-moi (@IchBibine) December 11, 2017

Le TGV avec à son bord 130 voyageurs tombe à son tour en panne pour les mêmes raisons. Il ne touche plus la caténaire. Il n'est donc plus alimenté en électricité.

ptdr j'ai pris le tgv à 12h34 pour aller à Gare du Nord. J'étais censé arriver il y a deux heures. On est même pas à Hazebrouck là — 4 8 15 16 23 42 (@dyrbu) December 11, 2017

Il faudra attendre l'arrivée dans la soirée d'un TER qui roule au diesel pour délivrer les voyageurs des deux trains. Ils ont été accueillis par la Protection civile vers 19h30. Ils devaient ensuite être pris en charge par la SNCF pour les correspondances vers Lille et Paris.

Par ailleurs, un câble haute tension est aussi tombé sur une caténaire de la ligne Dunkerque Hazebrouck, ce qui a entraîné l'interruption totale de la circulation dans les deux sens. Aucun retour à la normale avant mardi matin.