Neige : retour anticipé pour les élèves ce jeudi sur une partie de l'Ardèche

C'est une décision conjointe de la préfecture et du conseil départemental de l'Ardèche : les élèves vont être ramenés plus tôt chez eux ce jeudi après-midi pour une grosse partie du département. Cela concerne les deux tiers sud du département.

La neige est tombée en abondance jusqu'à ce jeudi matin et à plus basse altitude que prévu en Ardèche rendant la circulation délicate sur une partie du département. En cellule de crise ce jeudi midi, les services de la préfecture et du conseil départemental de l'Ardèche ont décidé de ramener les enfants plus tôt à la maison afin d'éviter que des cars scolaires soient sur les routes en fin d'après-midi.

Seul le Nord Ardèche jusqu'à Guilherand-Granges n'est pas concerné

Pour faire simple, cela concerne les deux tiers du département au sud de la ligne Saint-Agrève / Lamastre / Vallée de l'Eyrieux. Une partie des élèves est déjà restée à la maison ce jeudi matin car il n'y avait pas de ramassage scolaire sur la région de Privas et la Vallée du Rhône de la Voulte à Bourg-Saint-Andéol.

80 cm à 1 mètre de neige d'ici samedi en altitude

Nette amélioration en revanche pour le sud de la Drôme. La vigilance orange a été levée ce midi par Météo France pour la Drôme et pour le Vaucluse. Elle est maintenue en Ardèche jusqu'à demain car on attend encore d'abondantes chutes de neige en altitude, principalement sur les Cévennes ardéchoises.