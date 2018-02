Hérault, France

La neige et ses conséquences depuis ce mercredi matin, il est tombé entre 15 et 20 centimètres sur tout le département de l'Hérault. Et la situation ne va pas s'améliorer puisqu'on attend encore de fortes chutes de neige dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le préfet de l'Hérault a pris des mesures pour accueillir les naufragés de la route. En accord avec les maires des salles resteront ouverte la nuit prochaine. A Gignac, Lodève, Ganges, St Jean de Védas, Juvignac, Combaillaud et dans la Métropole de Montpellier dont le Zénith. Si vous êtes dans le besoin, un n° de tél : 08.11.00.06.34.

Autre décision, l'interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur toutes les routes du département. Sur l'A75 et sur l'A750 la circulation est toujours difficile voire impossible ce mercredi soir. Vinci a décidé de fermer toutes les entrées de l'autoroute A 9 entre Narbonne et Montpellier, dans les 2 sens le temps de déneiger la chaussée et de dégager les véhicules qui bloquent la circulation. Notamment les poids lourds qui sont en portefeuille.

Les gendarmes ont signalé une trentaine d'accidents matériels dont 1 sur l'A9 qui a fait un blessé grave. Les gendarmes de l'Hérault qui ont mobilisé 200 hommes pour aider les usagers de la route. Quant aux pompiers de l'Hérault, depuis ce mercredi matin, ils sont intervenus plus de centaine de fois. Essentiellement pour des chutes, des glissades et quelques feux de cheminée. Mais sans gravité.

Dans les transports en communs, aucun autocar ne circulera jusqu'à jeudi 10 heures. Pas de bus de ville à Béziers, Sète et Montpellier ce mercredi, le tram ne Montpellier n'a pas circulé non plus depuis la mi-journée.

A la SNCF pas de train supprimés mais des retards pouvant aller jusqu'à une heure. Les agents sont à pied d'oeuvre pour déneiger les aiguillages.

Enfin, aucun avion ne décolle ni n'atterrit à l'aéroport Montpellier Méditerranée.

L'épisode devrait durer jusqu'à jeudi 10 heures, le département de l'Hérault basculera ensuite en vigilance vagues et submersion en raison de fortes pluies et de vent marin.