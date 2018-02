Météo France maintient les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance orange neige et verglas jusqu'à ce lundi dans la soirée.

Les précipitations sont généralement faibles mais commencent à se renforcer sur les zones littorales. Des chutes de neige sur la Côte d'Azur, et neige et pluie mêlées sur le littoral varois. On observe les premières chutes de neige dans le Var avant de gagner les Bouches-du-Rhône jusqu'à mercredi.

Les chutes de neige vont reprendre puis s'intensifier sur les Alpes-Maritimes, le centre et l'est du Var en fin de matinée ce lundi. La pluie pourra temporairement se mêler à la neige sur le littoral varois. Ces chutes de neige à très basse altitude s'étendent dans l'après-midi aux Alpes-de-Haute-Provence et à l'ensemble du Var jusqu'à l'est des Bouches-du-Rhône. Elles s'estomperont ensuite dans la nuit de lundi à mardi.

Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls de neige attendus sont de l'ordre de :

sur les zones littorales souvent un simple saupoudrage jusqu'à localement 2 à 5 cm.

à l'intérieur le plus souvent entre 5 et 10 cm, localement jusqu'à 20 cm dans le centre Var et l'ouest des Alpes-Maritimes.

Une grande partie de la France est en vigilance jaune grand froid. Et cette sensation de froid sera accentuée par un vent soutenu de nord-est.