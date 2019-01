Neige-verglas : 25 départements en vigilance orange, quatre pour risque d'avalanche, les transports perturbés

La neige est à nouveau tombée, dans la nuit de mardi à mercredi, sur plusieurs régions du pays : dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Île-de-France, en Champagne-Ardennes, en Auvergne et en Bourgogne. Les averses de neige se déplacent vers l'est. La couche de neige au sol atteint le plus souvent, ce mercredi matin, 3 à 10 cm. . Dans les Hauts-de-France, la couche de neige va jusqu'à 15 cm. 25 départements sont toujours en vigilance orange neige-verglas, et quatre départements du sud-ouest, dans les Pyrénées, sont placés en vigilance orange aux avalanches.

© Visactu -

Les 25 départements placés en vigilance orange neige et verglas sont les suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Cher, Côte d'Or, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Paris et petite couronne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Yonne, Essonne, Val d'Oise. Les quatre départements placés en vigilance orange avalanche sont : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées.

Le plan grand froid activé dans 22 départements

22 départements, des Hauts-de-France au Var, ont activé le plan "grand froid", ouvrant de nouvelles places pour l'hébergement des sans-abri, a annoncé le ministère de la Cohésion des territoires.

Jusqu'à 15 cm de neige dans les Hauts-de-France, les transports très perturbés

Dans les Hauts-de-France, il est tombé jusqu'à 15 cm de neige dans certains secteurs du Nord et du Pas-de-Calais. Les transports sont très perturbés : la vitesse maximale a été abaissée à 110km/h sur les autoroutes et à 80 km/h sur les nationales, jusqu'à mercredi midi. Les autoroutes sont aussi "difficilement praticables" dans le secteur d'Amiens, indique la Sanef ce mercredi matin. Des restrictions de circulation sont mises en place pour les poids-lourds.

Les transports scolaires sont suspendus dans la région. Aucun bus ne circule dans les agglomérations de Lille, Arras et Douai.

Le trafic des trains est aussi fortement perturbé. Des contrôleurs et des conducteurs de trains, eux-même bloqués, n'ont pas pu prendre leur service.

Les transports scolaires perturbés dans plusieurs autres départements

Les Hauts-de-France, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Meuse, la Saône-et-Loire, la Nièvre, et la Seine-et-Marne ont notamment suspendu la circulation des transports scolaires ce mercredi, tout comme certains secteurs montagneux des Pyrénées-Orientales où de fortes chutes de neige sont prévues.

Dans les Ardennes, la préfecture a également décidé de suspendre les transports scolaires mercredi sur l'ensemble du réseau du département. Aucun transport scolaire n'est assuré non plus dans le département de la Marne. Le réseau interurbain est également interrompu.

Les poids-lourds interdits sur la N118 en Île-de-France

En Île-de-France, la vitesse est aussi limitée à 80 km/h sur les routes, mais seulement pour les poids lourds. La N118 a rouvert, mais les poids-lourds y sont à nouveau interdits ce mercredi matin.

Jusqu'à un mètre de neige prévu dans les Pyrénées

De très importantes chutes de neige se produiront encore toute la journée sur les Pyrénées, alors qu'il n'a pas du tout neigé jusqu'à ces derniers jours sur le massif. Les flocons doivent tomber à partir de 500 m et 1000 m d'altitude. On attend 70 cm à 1m de neige fraîche sur la majeure partie des Pyrénées au dessus de 1500 m. Le risque d'avalanche sera maximal en fin de journée ce mercredi et dans la nuit à venir.