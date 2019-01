Neige, verglas et vent : des restrictions de circulation sont mises en place en Lozère

Le département de la Lozère est placé en vigilance jaune en raison d'un risque neige-verglas à partir de 17h00 et d'un risque de vent violent à partir de 21h00.En conséquence, l’A75, la RN88 et la RN106 seront interdites aux poids-lourds de 17h ce soir à 6 h demain matin.

Lozère, France

Le département de la Lozère est placé en vigilance jaune en raison d'un risque de vent violent à partir de 21h00, et d'un risque neige-verglas à partir de 17h00. Dès la fin d'après-midi, le ciel devrait se couvrir et des précipitations arriveront par l’ouest du département. La limite pluie-neige devrait s'abaisser à 500/600 m et les cumuls de neige attendus en toutes zones sont de 5 à 10 cm. Attention, ces cumuls pourraient atteindre 10 cm sur les parties hautes de l'A75 à partir de 17h/ 18h et jusqu'à 20cm sur Nasbinals. Pour cette nuit, le vent ,d'ouest à nord-ouest, reste assez fort: les rafales pouvant atteindre 100 km/h localement. Les températures restent très froides : de -5 à -2 degrés, et -8 degrés dans la région du Mont- Lozère. Attention, la neige et les températures très froides favoriseront la formation de congères et le verglas sur les chaussées.

Les conditions de circulation pourraient être dégradées.

En conséquence, l’A75, la RN88 et la RN106 seront interdites aux poids-lourds de 17h ce soir à 6 h demain matin. Des zones de retournement sont mises en place à Lodève, Campagnac, Lorlanges et Millau. Par ailleurs, les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules sur l’ensemble du département de 20 h à 6 h demain matin. La perturbation étant annoncée en dehors des heures de ramassage, les transports scolaires sont maintenus ce soir et demain matin. Les usagers de la route sont appelés à la plus grande prudence.