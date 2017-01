Neige, verglas et vent : la Bretagne placée en vigilance orange

A partir de ce jeudi 15h, Météo France place la Bretagne en vigilance orange aux vents violents, à la neige et au verglas. Elle devrait être levée demain matin

Le vent va souffler sur la Bretagne ! Météo France a placé la région en vigilance orange jusqu'à vendredi matin. Dans le Morbihan et le Finistère, c'est l'annonce de rafales de vent - 120 km/h - attendues entre 18h et 20h ce jeudi soir, qui a poussé les prévisionnistes a lancé l'alerte. Au total, 53 départements du nord de la France sont en alerte. En Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, les bourrasques devraient s'accompagner de fortes précipitations dans la nuit qui, à cause de la chute importante des températures, pourraient se transformer localement en neige, en grésil et en verglas. La Direction des routes de l'Ouest appelle donc les conducteurs à être très vigilants jusqu'à vendredi 10h.