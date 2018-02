Alors que ce lundi, les températures glaciales et les chutes de neige ont touché une bonne partie de la France, 42 départements ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France. La neige et le froid très vif, qui tranchent avec un mois de janvier très doux, vont durer jusqu'à la fin de la semaine, avec "des gelées quasi généralisées jusqu'à dimanche", indique Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France.

Des chutes de neige plus intenses dans l'ouest ce mardi

Les chutes de neige devraient s'accentuer mardi : "La neige de ce lundi n'est que la première partie d'une perturbation qui remonte du Massif central vers la Bourgogne, et qui va s'activer davantage en rencontrant de l'air froid venu de Scandinavie", prévient Sébastien Léas. La perturbation neigeuse va donc s'étendre vers l'ouest et le centre-ouest mardi : l'épisode de chutes de neige sera particulièrement notable en Touraine, dans les Pays de Loire jusqu'en Vendée et en Maine-et-Loire, mais aussi en Poitou-Charentes et dans le bassin parisien.

Jusqu'à 20 cm de neige dans l'ouest, 10 cm en Île-de-France

Cette neige va surtout tomber dans la nuit de lundi à mardi, en deuxième partie de nuit. "Les chutes de neige pourraient atteindre 7 à 15 centimètres, et jusqu'à 20 cm en Maine-et-Loire et en Touraine, ce qui est exceptionnel pour ces régions", précise Sébastien Léas. Il devrait neiger de 3 à 5 cm du Massif central au grand est, et jusqu'à 10 cm sur l'Île-de-France, où les chutes de neige vont s'accentuer dans la matinée de mardi.

Cette neige, qui va tomber sur un sol déjà refroidi par les chutes de neige de ce lundi, va tenir au sol, explique Sébastien Léas.

Jusqu'à -10°C mercredi , la nuit la plus froide de l'hiver

Cette perturbation va stagner sur le pays mercredi. "Elle va rester bloquée sur le Centre-Val de Loire et le Poitou-Charentes mercredi, où il risque de neiger jusqu'à 5 cm. Puis, sous l'influence d'un flux de nord-est, et avec des sols déjà refroidis par la neige, les températures vont encore baisser, explique Sébastien Léas : "Il devrait faire -8°C à -10°C sur certaines régions mercredi, comme le Massif central, le nord-est et au nord de la Seine. La nuit de mercredi à jeudi pourrait être la plus froide de l'hiver," explique le prévisionniste.

De nouvelles chutes de neige vendredi

Les températures devraient un peu se radoucir entre jeudi et vendredi. Il fera froid mais beau jeudi. Mais une nouvelle perturbation va atteindre le pays vendredi, avec une masse d'air froide de la Normandie à l'Aquitaine, en passant par le bassin parisien et le Limousin. Il devrait donc à nouveau neiger vendredi, mais avec des chutes de neige plus faibles.

Une accalmie samedi, avant un retour de la neige dimanche

Samedi, Météo France prévoit une accalmie, mais "le froid persistera dans l'est et en Rhône-Alpes", indique Sébastien Léas. Ce léger redoux sera de courte durée, puisque la neige devrait encore frapper dimanche au nord de la seine, dans le centre et l'est. "Les gelées resteront quasi-généralisées jusqu'à dimanche, et les conditions hivernales se poursuivront la semaine prochaine", anticipe Sébastien Léas.