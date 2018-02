35 départements sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas, ce mardi. Du Massif central à la Lorraine en passant par les pays de la Loire et l'Ile-de-France, la moitié du pays doit subir fortement les assauts de la neige et du froid ce mardi, avec un épisode particulièrement notable de la Touraine à la Vendée. Suivez l'évolution de la situation en direct sur francebleu.fr.

Le point à 8h30

35 départements sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas

Sans-abris : le plan "grand froid" a été déclenché dans 22 départements

Les transports scolaire sont perturbés dans de nombreux départements

Le direct

8h40 : Dans les Deux-Sèvres, alors que les saleuses sillonnent les routes, deux camions ont glissé sur des plaques de verglas la nuit dernière. Ils ont pu reprendre la route.

Les saleuses ont traité 500 kilomètres de routes essentiellement dans le Bressuirais, Thouarsais et en Gâtine. #DeuxSevres#neigehttps://t.co/L6w6XILhGm — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) February 6, 2018

8h31 : Dans le Poitou, les chutes de neige pourraient atteindre jusqu'à 10 cm en Gâtine.

8h29 : En Mayenne, où les transports scolaire sont perturbés mais pas annulés partout, les saleuses sont entrées en action sur plusieurs zones du département.

Quelques perturbations sur les transports scolaires en #Mayenne, mais beaucoup moins que prévu. Le département est toujours en vigilance orange pour neige et verglas.https://t.co/50bpvA5qwy — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) February 6, 2018

8h25 : en Indre-et-Loire, où 21.500 élèves n'iront pas en cours ce mardi en raison de l'annulation des transports scolaires, les cumuls de neige devraient atteindre 5 à 7 cm. Les bus de l'agglomération de Tours circulent normalement.

Neige - Des cumuls de 5 à 7 centimètres ce mardi sur l'Indre-et-Loire https://t.co/W34fG3OC8e — France Bleu Touraine (@FBTouraine) February 6, 2018

8h22 : Dans la série carte postale, le Château de Versailles offre de très belles images depuis, avec la neige tombée sur les magnifiques jardins du château.

La neige est tombée sur les jardins de Versailles ❄️ // The snow has fallen on the gardens of Versailles ❄️ pic.twitter.com/8DT3y46BBk — ChateaudeVersailles (@CVersailles) February 5, 2018

8h20 : Le centre-ville de Châteauroux s'est, lui aussi réveillé sous un joli manteau blanc.

Le centre-ville de Châteauroux se réveille sous la neige ce mardi matin. Comme ici la Cité administrative 🌨❄️ pic.twitter.com/rOLOAt3DKG — France Bleu Berry (@FB_Berry) February 6, 2018

8h05 : En Bretagne, et alors que la région n'est pas placée en vigilance orange, la circulation se complique aussi, comme l'indique le PC Mobilité de Radio France. Des poids-lourds sont en difficulté sur la N12 entre Rennes et Saint-Brieuc, et un bouchon d'1h30 s'est formé entre Montauban-de-Bretagne et Trémeur.

❄️⚠️Circulation compliquée ce matin en Bretagne à cause de la neige. 1h30 de bouchon de #Rennes à St-Brieuc sur #N12 à cause de poids-lourds en difficulté pic.twitter.com/La0Hx2K6hP — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) February 6, 2018

8h : Dans les zones où la neige est tombée, les conditions de circulation se compliquent, notamment à cause du verglas, comme ici à la Roche-sur-Yon, en Vendée.

7h50 : Cette vague de froid va durer, et même s'intensifier d'ici la fin de semaine, comme l'explique le prévisionniste de Météo France Sébastien Léas, dans cet article :

Neige, verglas, gelées : la vague de froid va durer toute la semaine, jusqu'à -10°C mercredi https://t.co/lRDm1agvFspic.twitter.com/uYEA2dCF7l — France Bleu (@francebleu) February 6, 2018

7h46 : Instant carte postale, avec une image envoyée par un auditeur de France Bleu Gironde : le département n'est pas placé en vigilance orange pour le moment, mais il neige à Lacanau !

7h40 : Dans la Creuse, les transports scolaires sont perturbés. La circulation est également très difficile sur les routes départementales.

Matinale spéciale #neige sur @FBCreuse ce matin : transports scolaires annulés, conditions de circulation, et bien sûr les températures en #Creuse ! https://t.co/OU3HWtkqtb — France Bleu Creuse (@FBCreuse) February 6, 2018

7h30 : Alors que la neige tombe sur de nombreux départements, Météo France nous donne une première estimation des cumuls tombés sur plusieurs villes.

En ce moment || Hauteurs de #neige observées ce matin à 6h sur les départements en #VigilanceOrange neige pic.twitter.com/5hwGYwFkPQ — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 6, 2018

7h15 : Les transports scolaires sont annulés dans de nombreux départements : tous ceux de la région Centre-Val de Loire, ceux des Pays de la Loire sauf la Mayenne, et également dans la Meuse. Plusieurs lignes sont perturbées en Creuse.

Finalement, les transports scolaires sont suspendus dans le Loiret pour mardi. https://t.co/jpcWc5xwDzpic.twitter.com/xgUxeQzAPF — France Bleu Orleans (@FBOrleans) February 5, 2018

7h10 : Il neige ou il va neiger dand de nombreux départements, mais en quelle quantité ? Voici, en vidéo, les hauteurs de neige attendues d'ici samedi.

7h02 : Bon mais où doit-il exactement neiger au cours de cette semaine ? Réponse en vidéo ci-dessous.

6h57 : La nuit, très froide, a sans doute été difficile pour ceux qui vivent dehors. Vingt-deux départements ont déclenché leur plan "grand froid", ouvrant ainsi 1.000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence pour les SDF.

Intempéries : 22 départements placés en "alerte grand froid" pour les SDF https://t.co/P7rSBBjCsvpic.twitter.com/nDsoB5qa83 — France Bleu (@francebleu) February 5, 2018

6h53 : Dès hier soir, les transports s'annonçaient perturbés. Les conditions de circulation étaient difficiles en soirée en région Centre - Val-de-Loire. Dans les Ardennes, pas de transport scolaire. Idem dans la Vienne ou certains secteurs des Deux-Sèvres ou encore dans l'Indre et le Cher. En Cerdagne et Capcir (Pyrénées-Orientales), les écoles sont fermées ce mardi.

Neige : la région Centre suspend le ramassage scolaire dans l'Indre et le Cher #neigehttps://t.co/0PBItsuqCB — France Bleu Berry (@FB_Berry) February 5, 2018

6h47 : Attention si vous devez prendre la route ce matin. Pour bien conduire sur sol gelé ou enneigé, voici quelques conseils :

6h43 : On fait le point sur les départements placés en vigilance orange ce mardi matin, avec la carte ci-dessous.

6h32 : La neige est déjà tombée hier dans plusieurs régions. La preuve en images, en Bretagne ou en Auvergne.

EN IMAGES - Les chutes de #neige vues par les internautes en #Auvergnehttps://t.co/owlZlHjPnz — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 5, 2018

6h20 : Bonjour et bienvenue dans ce direct ! La neige et le verglas sont de retour en France, et entraînent une série de conséquences sur la vie quotidienne. Transports, prévisions, solidarité : nous suivrons l'évolution de la journée dans cet article.