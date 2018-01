Ce samedi matin, quatorze départements de l'Est et du Sud de la France sont placés en vigilance orange par Météo France.

Encore un week-end perturbé côté météo pour une partie de la France. Ce samedi matin, 14 départements de l'Est et du Sud sont placés en vigilance orange par Météo France pour des raisons différentes. La Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes sont alerte à la neige et au verglas. Les deux départements corses, les Alpes-Maritimes, le Var, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange aux vents violents. La Meuse, la Haute-Marne et la Vosges sont, quant à elles, en alerte aux crues depuis vendredi après-midi.

Jusqu'à 50 cm de neige en haute montagne

Dans les Alpes, la neige et le verglas sont attendus en force à partir du début d'après-midi. Il devrait tomber jusqu'à 50 cm de neige en haute montagne d'ici ce samedi, minuit. La neige continuera de tomber sur les Alpes vers 800m dans la nuit de samedi à dimanche et la journée de dimanche.

160 km/h sur le Cap Corse

Plus au sud, sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var et les Alpes-Maritimes, Météo France prévoit des rafales de vent jusqu'à 130 km/h dans la nuit de samedi à dimanche. En Corse, c'est en deuxième partie de nuit que le vent sera le plus fort avec des rafales atteignant 160 km/h sur le Cap Corse.

La fin de cette alerte orange neige-verglas et vents violents est prévue "au plus tôt" dimanche 21 janvier à 21h.