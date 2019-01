Neige : vigilance orange dans la Marne et les Ardennes, jusqu'à 15 cm attendus

Par Bénédicte Courret, France Bleu Champagne-Ardenne

La Marne et les Ardennes sont placés en vigilance orange à cause des risques de neige et de verglas ce lundi. On attend jusqu'à 10 à 15 cm de neige.