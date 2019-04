Net'Léman : une nouvelle application en projet pour nettoyer les bords du lac

Net'Léman veut devenir une application pour téléphone portable. Aujourd'hui, on connaît Net'Léman comme le grand nettoyage des rives et des fonds du lac, organisé par l'Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) tous les deux ans. Depuis 2005, plus de 100.000 kilos de déchets ont été ramassés grâce aux ramasseurs et aux plongeurs volontaires.

Aujourd'hui, l'ASL veut installer Net'Léman sur les téléphones portables. L'association lance ce lundi 29 avril une campagne de financement participatif via la plateforme SIG Impact pour créer son application mobile.

Savoir où et quand sont organisées des collectes de déchets

Le principe ? Grâce à l'application, ceux qui veulent aider à nettoyer, pourront voir en temps réel si des actions sont déjà en cours ou en prévisions autour du Léman. Cela peut-être la solution pour aller ramasser les déchets en groupe plutôt que tout seul.

En quelques clics, on peut trouver une collecte. A la fin de celle-ci, les ramasseurs pourront comptabiliser et recenser les déchets ramassés et pêchés. Ils pourront partager ce résultat avec tous les usagers de l'application. Si la personne le souhaite, elle peut donner plus de détails (météo, type de sol, type de déchets ...). Ces données seront très utiles à ASL pour continuer son état des lieux et les flux de déchets dans la région lémanique.

Les usagers auront également à leur disposition un grand nombre d'informations sur le tri des déchets et les points de tri à proximité de leur action.

L'application Net’Léman sera gratuite mais proposera aussi l'achat d'un kit de nettoyage (15 FS / environ 13 euros), composé d’un sac en voile recyclée, d’une paire de gants biodégradables, d’un cendrier de poche et deux sacs poubelles (taxés selon les cantons). Ce kit est créé en partenariat avec l’association MyGreenTrip.

En quelques heures, 10 personnes peuvent ramasser 20.000 mégots—Suzanne Mader, de l'association pour la sauvegarde du Léman

Selon une étude publiée fin décembre 2018 par l'ASL, près de 50.000 kilos de déchets se retrouvent chaque année dans les eaux du Léman, dont 10.000 kilos de déchets en plastique.

Une campagne de financement participatif commence ce lundi

Grâce à la campagne de financement participatif qui est lancée ce lundi 29 avril sur la plateforme SIG Impact, l'ASL espère recueillir 50.000 FS (44.000 euros) et faire vivre cette application Net'Léman pendant au moins trois ans. On peut donner jusqu'au 24 mai. L'application Net'Léman pourrait être lancée avant l'été si la somme est rassemblée.