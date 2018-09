Partout en France, des opérations citoyennes de nettoyage se déroulent samedi à l'occasion du World cleanup day, un événement mondial qui a pour but de lutter contre la prolifération des déchets sur la planète. Tour d'horizon de la mobilisation sur les réseaux sociaux.

À l'occasion du World cleanup day, de nombreuses actions citoyennes de nettoyage ont été organisées en France et dans plus d'une centaine de pays. L'objectif de ce mouvement, qui fête cette année ses 10 ans ? Limiter la prolifération des déchets humains dans la nature (mégots, déchets solides, etc.).

En France, selon le site internet de l'organisation, 1250 événements avaient lieu ce week-end. Les organisateurs espèrent au niveau mondial mobiliser 5% de la population planétaire. Les collectes sont référencées sur ce même site qui permet de comptabiliser la quantité de déchets collectés. En quelques heures, 10 000 tonnes sont récoltées en moyenne.

De nombreuses collectes organisées en France

À Pau et Toulouse dans le Sud-Ouest

C est parti pour le #WorldCleanupDay2018pic.twitter.com/T7U5eB2ibr — Ville de Pau (@Ville_Pau) September 15, 2018

60-70 personnes participent à #Toulouse au nettoyage de la Prairies des Filtres dans le cadre du #WorldCleanupDay2018#CleanUppic.twitter.com/zOrdCFbcyy — Sébastien Marcelle (@SebMarcelle) September 15, 2018

En Bretagne, à Lorient

Pas moins de 15 kgs de déchets ramassés sur le littoral en moins d'une heure ! Plastique, aluminium, verre, polystyrène : est-ce si compliqué de jeter ses déchets à la poubelle pour préserver notre belle et riche biodiversité ? #WorldCleanUpDay#WorldCleanupDay2018pic.twitter.com/XdqhhMaOZV — Nicolas LE TOUZIC (@nlt56lorient) September 14, 2018

Dans les Pays de la Loire et à Niort

#WorldCleanupDay2018 à la Vallée verte avec les habitants, une trop bonne récolte malheureusement !

Fumeurs / fumeuses arrêtez de jeter vos mégots !!! #WorldCleanUpDay@LRSY_ville@WorldCleanupDaypic.twitter.com/vHStVElADx — Nathalie Gosselin (@Ngosselin85) September 15, 2018

200 personnes, 3000 litres de déchets ramassés en 1h30. Les mégots sont une plaie 😱🤯☠️ #Niort#WorldCleanupDay2018 Mais chouette ambiance. Message à faire passer : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Donc attention aux emballages, plastiques et vive le vrac. pic.twitter.com/xVOKH1eYzk — Cécile Girardin (@cecile_girardin) September 15, 2018

À Asnières, dans les Hauts-de-Seine

C’est parti pour le #WorldCleanupDay2018 à #Asnieres. Élus et habitants mobilisés pour agir ensemble et nettoyer la planète ! pic.twitter.com/G81SbGhFoX — Mairie d'Asnières (@VILLE_ASNIERES) September 15, 2018

Montpellier

Bilan de l'opération #WorldCleanupDay2018 menée par le Stade Lunaret 1913 dans le Verdanson à #Montpellier : 13 sacs de 50l remplis de canettes de bières, bouteilles en plastique, bombes de graph, et autres seringues... #environnement#ecologiepic.twitter.com/ifkpIaN1Mj — Stade Lunaret 1913 (@Lunaret1913) September 15, 2018

Le réseau de l’@ANESTAPS s’engage pour une planète plus durable ! Parce que chaque action compte, aujourd’hui on nettoie le campus de l’UFR STAPS de Montpellier ! Une jeunesse prête à s’engager pour les enjeux de demain ! Cc @La_FAGE#WorldCleanupDay2018pic.twitter.com/3Ja1faN0ui — Orlane François (@Orlane_FAGE) September 15, 2018

Orléans

En plein ramassage des déchets sauvages au bord de la Loire à Orléans pour le #WorldCleanupDay2018@larep_frpic.twitter.com/HFLj1pIggP — Pascal Tebibel (@ptebibel) September 15, 2018

À Lesquin dans le Nord

Briefing des équipes Norauto pour le #WorldCleanupDay de la bretelle d’autoroute d’accès au CRT Lesquin, la seule bretelle d’autoroute fermée aujourd’hui en France pour nettoyage ! #WorldCleanupDay2018pic.twitter.com/xX8lhOAtGJ — Jérôme Dumont (@JeromDumont) September 15, 2018

En Suisse à Lausanne