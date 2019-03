Nettoyage de printemps au bord des routes de l'Yonne : des découvertes peu ragoûtantes

Sens, France

En ce premier jour du printemps, mercredi 20 mars, deux cents agents étaient mobilisés dans dix-huit zones de l’Yonne pour une grande journée de ramassage des déchets. Et il y a encore un effort de civisme à faire chez les automobilistes et les chauffeurs : chaque année vingt à trente tonnes de déchets sont collectées en bord de route dans l’Yonne. Des bords de routes qui sont les révélateurs de certaines de nos pratiques.

On retrouve souvent des bouteilles remplies d'urine. Probablement des routiers qui ne prennent pas le temps de s'arrêter" - Patrick Lefevre, agent départemental

Cela fait trois ans que Patrick Lefevre, agent départemental, nettoie les bords de routes et certains déchets, peu ragoutant, sont récurrents : "on a pas mal de bouteilles d'urine. Ce sont les routiers qui ne prennent pas le temps de s'arrêter. Ils font directement dans leur véhicule et après ils jettent la bouteille par la fenêtre."

Des bouteilles d'urine jonchent les bords de routes départementales, jetées par des chauffeurs routiers © Radio France - Renaud Candelier

Des déchets en partie recyclés

Et les routiers ne sont pas seuls en cause estime cet agent : "des boites de Mac Do, des emballages, on trouve des portables, des papiers, des portes-feuilles. Les gens, tant que ça n'est pas devant chez eux, cela ne les dérangent pas, ils en mettent un peu partout." Les agents retrouvent aussi régulièrement des animaux morts, mais aussi des encombrants, machines à laver et déchets de chantiers. Ces déchets collectés sont soit amenés en déchetterie où ils sont en partie recyclés, soit détruits dans des incinérateurs.

Patrick Lefèvre est agent départemental depuis trois ans © Radio France - Renaud Candelier

Beaucoup de bouteilles d'alcool vides en bord de route

Mais un autre signe est particulièrement inquiétant selon Patrick Lefevre : "il y a beaucoup, beaucoup de bouteilles d'alcool. Des canettes de bière de grande contenance, des bouteilles de whisky. On en trouve pratiquement partout."

Bouteille d'alcool fort d'origine étrangère sur la RD 369 à Villeroy (Yonne). Bières et whisky seraient les deux boissons les plus consommées sur les routes de l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Si toutes les routes sont touchées par ces déchets jetés par la fenêtre, en quantité de déchets, certaines zones sont plus problématiques souligne Olivier Laurent chef du centre d’intervention de Sens : _"_la rocade de Sens en particulier parce que c'est le point le plus circulé sur notre secteur. On tourne à 16.000 véhicules par jour."

On trouve de tout sur les bords de route, y compris de vieilles chaussures © Radio France - Renaud Candelier

Des ordures ménagères par dizaines de tonnes

Chaque année vingt à trente tonnes de déchets jetés par la fenêtre sont collectées en bord de route dans l’Yonne. C’est sans compter les sacs poubelle précise Pierre Nivoix, de la direction de la régie au conseil départemental : "normalement, les poubelles qui sont sur les aires de repos sont destinées à recevoir les déchets de piques-niques. Et par la mise en place de taxes incitatives ou par la réduction du nombre de prélèvements (des ordures) les usagers déposent leurs sacs poubelle sur les aires de repos." Ces ordures représentent ainsi 220 tonnes chaque année à ramasser pour les agents du département de l'Yonne.